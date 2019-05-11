Тренер сборной России Воробьев: нам еще есть над чем работать

Главный тренер сборной России по хоккею с шайбой Илья Воробьев поделился впечатлениями от первой игры национальной команды на чемпионате мира против норвежцев. Наставник россиян остался доволен результатом матча, но концовка встречи ему не понравилась.

"Первая игра, все нормально, работаем дальше… Сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. В принципе, там получилось так, что при первой шайбе в наши ворота у Орлова сломалась защищающая часть конька… Работать нам есть над чем", – цитирует Воробьева официальный сайт ФХР.

Также главный тренер сборной России отметил игру защитника Владислава Гаврикова, который накануне приехал в команду из НХЛ. "Нормально. Вошел в игру, выглядел солидно, сразу перешел на большие площадки и почувствовал атмосферу сборной", – заявил специалист.

Напомним, что сборная России в первой встрече на чемпионате мира добилась победы над норвежцами со счетом 5:2. Следующую игру на турнире россияне проведут 12 мая против австрийцев.