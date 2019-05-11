В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек

В Адлерском районе Сочи накануне вечером произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса, в ней пострадали 11 человек. По сообщению отдела пропаганды ГИБДД Сочи, 52-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter наехал на препятствие.

В результате три пассажира автобуса, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы, а еще троим назначили амбулаторное лечение. Пятерым другим пострадавшим первую медицинскую помощь оказали на месте, передает "Интерфакс".