Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога. Доманского обвиняют в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев".

Залог ему суд назначил 8 мая, также Доманскому запретили смену места жительства и общение с коллегами и некоторыми клиентами, обязав его являться по первому требованию следователя. Сам юрист считает дело против него попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах.

После назначения залога адвокат сообщил в соцсетях, что такой суммы у него нет. При этом во избежание ареста залог нужно было внести до 13 мая, передает РИА Новости. Теперь Доманский сообщил в "Фейсбуке", что необходимая сумма собрана, и поблагодарил всех, кто решил ему помочь.

Прокуратура проводила обыски у Андрея Доманского в январе текущего года. Обыски проводились в рамках дела 2013 года об отчуждении с помощью приватизации имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста с двойным – российским и украинским гражданством — обвиняют в госизмене и поддержке народных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье на Украине — до 15 лет лишения свободы. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Кремль считает, что Вышинского арестовали за осуществление своих профессиональных журналистских обязанностей.