11 мая 201909:48
Россиянки победили команду Южной Кореи на Кубке мира по керлингу
Женская сборная России по керлингу во главе со скипом Анной Сидоровой на групповом этапе финала Кубка мира, который в эти дни проходит в Пекине, оказалась сильнее команды Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 8:6 в пользу россиянок.
Помимо Сидоровой за российскую сборную сыграли Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева. 11 мая наша команда проведет последний матч группового этапа против шведских керлингисток.
Ранее сборная России лишилась шансов на выход из группы финальной части Кубка мира.
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