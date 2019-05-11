Россиянки победили команду Южной Кореи на Кубке мира по керлингу

Женская сборная России по керлингу во главе со скипом Анной Сидоровой на групповом этапе финала Кубка мира, который в эти дни проходит в Пекине, оказалась сильнее команды Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 8:6 в пользу россиянок.

Помимо Сидоровой за российскую сборную сыграли Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева. 11 мая наша команда проведет последний матч группового этапа против шведских керлингисток.

Ранее сборная России лишилась шансов на выход из группы финальной части Кубка мира.