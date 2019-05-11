Умер режиссер Николай Тарханов

В Иркутской области на 52-м году жизни скончался режиссер-кинодокументалист и оператор Николай Тарханов, об этом сообщили его друзья.

За несколько дней до смерти Тарханов вернулся из путешествия по Африке — последняя фотография на его странице в Instagram сделана в Либерии и сопровождается пророческим хэштегом — #никуда_не_торопиться. Известно, что накануне Тарханов жаловался на очень низкое кровяное давление.

Николай Тарханов обучался во ВГИКе на кинооператорском факультете. Руководил клубом жанровой и репортажной фотографии в Иркутске. В качестве оператора снял несколько фильмов с бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина Сергеем Ястржембским: "Волкодав", "Африка. Кровь и красота", "Библия у столба предков","Мертвые птицы долины Балием" и другие.