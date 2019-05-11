ФИФА отстранила от футбола известного агента Мино Райолу

Международная федерация футбола объявила о дисквалификации известного итальянского агента Мино Райолы и его брата Винченцо от деятельности, вязанной с куплей-продажей игроков. Райола-старший наказан на три месяца, его родственник – на два.

ФИФА сообщает о наказании на своем официальном сайте, но не называет при этом причины наказания. Известно только, что ранее оба агента были наказаны Федерацией футбола Италии. Среди клиентов Мино Райолы Златан Ибрагимович, Поль Погба и Мари Балотелли, его брат менее известен в футбольном мире.