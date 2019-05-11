Навес от солнца упал на школьников в Японии, есть пострадавшие

По крайней мере семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца, сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел на острове Хонсю во время спортивных состязаний. Навес не выдержал порывов ветра и обрушился на детей. Семеро школьников с травмами различной степени тяжести доставлены в клинику. Отмечается, что их жизни ничто не угрожает. Остальным помощь оказывается на месте.

Со вчерашнего дня в этой части Японии установилась жаркая погода, более характерная для середины лета. Температура поднимается до 30 градусов по шкале Цельсия. Жара сопровождается резкими порывами ветра.