"Боинг" AzurAir с российскими туристами вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

"Боинг-767-300" с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с правым шасси.

Лайнер авиакомпании AzurAir, у которого спустило одно из колес, около четырех часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился. Пострадавших в результате нештатной ситуации нет, передает "Интерфакс".

По словам одного из пассажиров, в ближайшее время туроператор Anex Tour будет решать вопрос с расселением пассажиров в отели. Пока туристы ожидают информации в одном из терминалов. В самолете летели только российские туристы, все места были заняты.

5 мая этого года лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после того, как в самолет попала молния, и совершил жесткую посадку. От удара о взлетно-посадочную полосу лайнер загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.