Аэропорту Риги предлагают дать имя конструктора "Мессершмиттов"

Международному аэропорту Риги предлагается присвоить имя латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса. Сбор подписей за переименование аэропорта начался на портале общественных инициатив ManaBalss.lv.

Аэропорт — визитная карточка страны, и во многих странах и городах аэропорты названы в честь выдающихся людей, напоминают авторы инициативы. По их мнению, после переименования аэропорт "Рига" уже не будет безличным, а о значительном вкладе латвийцев в мировую авиацию узнают и сами ее граждане, и гости страны, передает "Интерфакс".

При этом уроженец Российской империи Карлис Ирбитис во время оккупации Латвийской ССР нацистами он работал в фирме Messerschmitt, помогая создавать истребители и бомбардировщики для военно-воздушных сил нацистской Германии.

После окончания Великой Отечественной войны он переехал в Канаду и работал в компании Canadair, где участвовал в разработке экспериментального самолета вертикального взлета и посадки Canadair CL-84. В 1997 году Ирбитис скончался.