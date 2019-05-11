ММА. Фергюсон может встретиться с Серроне на турнире UFC-238

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC готова провести на своем турнире под номером 238 матчевую встречу двух атлетов легкого веса – Тони Фергюсона и Дональда Серроне по прозвищу "Ковбой". Оба они претендуют на бой с российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

Главным поединком состязаний UFC 238 будет встреча за чемпионский пояс в легчайшем весе между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом. Фергюсон и Серроне совсем недавно выиграли очередные бои и для Тони победа оказалась 11-й подряд в рамках Лиги.

Оба бойца вызывали на бой и Нурмагомедова, и побежденного россиянином ирландца Конора Макгрегора, но те пока не идут навстречу претендентам. В частности, Макгрегор дважды объявлял, что готов встретиться с Серроне, но затем дезавуировал свои обещания.