Воздушные маршалы могут появиться в России

Служба воздушных маршалов может появиться в России, сообщили в МВД. В нынешней редакции закона "О полиции" такая служба не предусмотрена, однако "вопрос прорабатывается", сообщил замначальника транспортной полиции по ЦФО полковник Александр Тарушкин.

"Инициатива обсуждается", — цитирует Тарушкина РИА Новости.

По мнению полицейского, знание того, что среди пассажиров может находиться сотрудник правоохранительных органов, возможно, остановит немало преступников. К тому же маршалы могли бы выявлять потенциально опасных пассажиров еще до полета, в том числе авиадебоширов.

Тема вновь стала обсуждаться после январского инцидента, когда пьяный пассажир сургутского рейса потребовал лететь не в Москву, а Афганистан. Позднее он не смог объяснить мотив своего поступка.