Украинцам пообещали донести их проблемы до Зеленского

Обратную связь с населением пообещали наладить в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского. На странице штаба в Facebook размещен призыв писать о проблемах. По мнению инициаторов, это поможет установить в стране народовластие.

"Есть проблема? Опиши ее в комментариях" — предлагают подписчикам инициаторы акции.

Обещается, что на них обязательно отреагирует сам Зеленский. Правда, до него дойдут только "самые актуальные", предупреждают авторы призыва.

В комментариях подписчики уже выступили с несколькими инициативами: продать Запорожский автозавод японцам и начать выпускать "нормальные автомобили", обеспечить детям с онкологическими диагнозами бесплатное лечение, отменить закон о госязыке и омолодить органы власти.