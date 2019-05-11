Нарушение ПДД привело к гибели человека в Воронеже. Видео

Утром в субботу, 11 мая, на улице 9 Января в Воронеже произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью одного из его участников. Момент столкновения и последствия аварии попали на видео.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat на большой скорости врезался в "Газель". После удара оба транспортных средства, получивших серьезные повреждения, вылетели за пределы проезжей части, и загорелись.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, в результате инцидента на месте погиб 29-летний житель Воронежа, находившийся за рулем Volkswagen. 58-летний водитель фургона получил многочисленные травмы.

Судя по кадрам записи, легковой автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора, однако выводы о степени вины участников ДТП можно будет делать только после завершения проверки, которую в настоящее время проводят сотрудники полиции.

Отметим, что сравнительно недавно – 20 апреля, в Воронеже произошла другая "скоростная" авария с погибшими. Тогда легковушка протаранила автобус ПАЗ, инцидент, попавший в объектив регистратора очевидца, унес четыре жизни.