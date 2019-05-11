Служба на авиабазе Хмеймим: ежедневные учения и лучшая техника

Что происходит в Сирии в преддверии голосования в Совбезе ООН и предстоящего появления в Сочи глав внешнеполитических ведомств США и КНР? Как люди в форме обеспечивают переговорную позицию российских дипломатов?

По сигналу тревоги пожарные приезжают за 30 секунд. На складе горючего — имитация возгорания. Команда работает на предельной скорости. Одни цистерны тушат пеной, другие охлаждают водой.

Тактические учения на авиабазе пожарные проводят ежедневно и в любой момент готовы ликвидировать возгорание не только на топливном складе, но и на взлетной полосе, где в том числе сейчас базируется и гражданский флот "Сирийских авиалиний".

"У нас две пожарных команды, достаточно сил и средств, чтобы потушить любой пожар, возникающий здесь", — отметил Константин Нилинин, начальник Службы пожарной безопасности группировки российских войск в Сирии.

За четыре года существования из солдатского поселка база превратилась в город. Численность населения — военная тайна. Известно только, что потребляет Хмеймим в сутки только технической воды почти тысячу кубометров.

Воду фильтруют здесь же, на территории городка, превращая техническую в питьевую. Гигантский фильтр скрыт в кузове военного "КамАЗа".

"Все полностью отечественного производства. Лучшее, что есть у российских Вооруженных сил. Аналогов нет", — подчеркнул Юрий Шевченко, командир инженерно-саперного взвода.

Нет аналогов и российской форме, разработанной специально для жарких стран. Облегченная, дышащая ткань. Цвет — с учетом климатических особенностей.

Нет проблем и с питанием. Работают три столовые. Почти все продукты — из России. Но овощи и фрукты — местные, сирийские.

Особое отношение на базе — к летчикам. Дополнительное питание в обед. Ужинов и вовсе два.

Главная опора и гордость базы – самолеты — истребители и бомбардировщики четвертого поколения.

Своего часа в автопарке ждут "Тигры" и "Тайфуны" — техника, от которой в восторге и водители, и механики. Работают машины исправно и практически не требуют ремонта.

"Техника, удачно прошедшая много испытаний в Сирии. Она показала себя на высоком уровне", — сказал Антон Чумаченко, начальник автомобильной службы тактической группы.

Послужит еще и командирский "УАЗ". Совсем скоро машина встанет на боевое дежурство.