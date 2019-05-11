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11 мая 201915:26 Сергей Брилев

"Вести в субботу" узнали, чему можно поучиться у амурчан

Удивительная история про 9 мая. Удивительное состоит в том, что впервые победа выпала на этот день еще в 1858 году. Дело было на Дальнем Востоке.

Что окружало храм в тогдашней станице Усть-Зейская, ныне — Благовещенске-на-Амуре? Где еще в России вы увидите рядом с храмом флагшток? А дело в том, что именно на этой горке 9 мая 1858 года граф Муравьев-Амурский и архиепископ Иннокентий Вениаминов подняли российский стяг в честь заключения договора с Китаем, согласно которому окружающие этот храм 1,5 миллиона квадратных километров Приамурья и Приморья вернулись тогда под лоно России.

На самом деле впервые о великой реке Амур русские прознали за двести лет до этого. И не просто прослышали: скоро там уже появились остроги, возведенные казаками Василия Пояркова и Ерофея Хабарова. Кстати, среди всего прочего они отметили плодородие Приамурья. Отметили, что в отличие от соседних земель здесь можно сеять ячмень и овес, просо и гречиху, горох и капусту, репу и чеснок. не говоря уже о культуре, которая происходит именно отсюда, о сое. Но тогда эти земли так и остались буферными. Зато, как это часто бывает в российской истории, дело было в Крыму.

На первый взгляд, где Крым и где Приамурье? Вроде бы противоположные концы империи. Но когда по ходу Крымской войны англо-французская эскадра нависала и над Петропавловском-Камчатским, именно Амур оказался той артерией, по которой из глубин страны на Камчатку можно было перебросить подкрепления. С тех пор это — граница России и Китая. А на месте, где в Амур впадает река Зея, — Благовещенск, напротив которого китайский Хэйхэ.

Но, конечно, не одна только памятная дата 9 мая позвала нас в дорогу в Приамурье. Во-первых, истинное положение дел на российско-китайской границе — очень актуальная тема сейчас, когда уже очень скоро, в начале июня, именно КНР и ее руководитель Си Цзиньпин станут главными гостями Петербургского экономического форума. И это, не говоря уже о предстоящих скоро "встречных" российско-американских и российско-китайских переговорах в Сочи.

Во-вторых, скоро — год, как в новые губернаторы Приамурья президент выдвинул 43-летнего китаиста Василия Орлова.  С одной стороны, Орлову повезло: он принял область, которую в последние годы уже здорово оживили, где губернаторствовали такие крепкие управленцы, как Олег Кожемяко (именно из Амурской области он был переведен на Сахалин, откуда недавно переехал в Приморье) и Александр Козлов (который именно с Амура был переведен в федеральные министры по делам Дальнего Востока и Арктики) Но, с другой стороны, с 44-летнего Орлова — уже больший спрос. В отличие от героев других недавних подобных сюжетов "Вестей в субботу" (из Калмыкии, Мурманска, Петербурга и так далее) 44-летний Василий Орлов уже не врио, а уже и сам отработавший целый год и уже избранный глава региона. И какого!

Детство Орлова пришлось на очень памятные годы, когда именно по родной для него Амурской области шло строительство БАМа. Да в поздне-советские годы все это больше подавалось как исключительно ударная комсомольско-молодежная стройка, как будто БАМ не начинали строить заключенные ГУЛАГа и как будто там не было железнодорожных войск. Но факт есть факт: тогда эта стройка гремела. А потом греметь стал Китай.

Как вдохнуть новую жизнь в регион, на чьем гербе и те самые излучины Амура, и зеленый цвет, который олицетворяет то самое плодородие? Конечно, один год — срок небольшой. Но все-таки какие можно разглядеть изменения в области, где после крушения социализма и отвода войск от когда-то весьма неспокойной границы население в один момент сократилось на без малого одну пятую?

Такую традицию коллективных танцев и физкультуры одновременно пенсионерки в Благовещенске подглядели у такого соседа, как Китай. Послушать их — наступила совсем новая эпоха. А ведь еще 30 лет назад здесь были визы и укрепрайон. Еще несколько метров — и уже Амур.

Как и чем торговать? Именно отсюда был амурский мед, который на недавнем Восточном экономическом форуме купили президент Путин и председатель Си. В Китае так этим впечатлились, что у благовещенцев продажи взлетели на 80%. Даже пасечники стали немного маркетологами. Китайцы прониклись.

Речь идет о контактах на многие миллионы. Но как это поедет в Китай?

До сих пор Благовещенск и Хэйхэ связаны только ужасными суденышками на воздушной подушке. Моста нет.

"Надеемся, через год-полтора его откроют. У нас тогда не будет никаких пауз в торговом сообщении. Например, сейчас мы ждем открытия переправы. Только тогда мы сможем отправить товар", — рассказала Татьяна Капустина, глава компании по переработке меда.

Строящийся новый красавец-мост между Россией и КНР предстает перед нами в момент, когда пошла вторая волна ледохода. Итак, первое: мост будет работать тогда, когда никакому судну Амур не пересечь. Соединить две стороны хотят как раз к форуму в Петербурге. Хотя с российской стороны — самые сложные работы: 70% протяженности.

Это важный вопрос потому, что некоторые мои коллеги — большие любители сказать: "Китайцы все давно построили, а россияне тянут".

На самом мосту спрашиваем губернатора, что же будут здесь возить? Опять из Китая — все, а из России — сырье? Губернатор предлагает заглянуть в, скажем так, тыл, на поля, где идет сев сои.

- Генетически-модифицированная или нет?

- Нет, конечно, у нас чистая соя. У нас нет генно-модифицированной сои, — подчеркнул Василий Орлов.

Такая российская соя в Китае — нарасхват. Амурчан вовремя стали ее сами и перерабатывать.

За последнее время доля сельхозпродукции в экспорте Амурской области в Китай выросла с 2 до 30%. Вопрос в том, как еще увеличить производство сои без ГМО? Земли у нас много. Народу — в сотни раз меньше, чем на той стороне. В принципе, самое простое — пустить в такие отрасли самих китайцев. Но тут уже россияне научились быть непростыми переговорщиками.

- Например, в золотодобычу мы преднамеренно не пускаем иностранную рабочую силу в целом, в том числе и китайскую. Почему? Потому что там мы видим рисков больше, чем профита, там экологический ущерб серьезный, они не совсем соблюдают наше экологическое законодательство. Это у местных жителей вызывает соответствующую реакцию, — отметил Орлов.

- Раздражение.

- То есть это нехорошая история. Мы не пускаем в сельское хозяйство именно по этим же причинам. Не пускаем туда, где мы можем использовать своих людей.

- Да, но у всех на слуху история про специфическое отношение китайцев к удобрениям.

- Конечно.

Кто они, рядовые амурчане, наблюдающие за тем, что на китайском направлении сейчас предпринимают власти и бизнес?

Райцентр Ивановка. Памятник погибшим от рук японских карателей-интервентов, которые в Гражданскую войну хотели прихватить помимо китайской Маньчжурии и Приамурье. Именно здесь еще в советские годы возникла симпатичная инициатива: люди превратили своими трудами в парк с прудами и лотосами болото. Теперь вот задумали сделать здесь лодочную станцию.

Новый губернатор, сам — уроженец Приамурья, придумал выдавать в помощь таким проектам по миллиону рублей из областного бюджета. "У нас к прошлому году было 4 миллионов рублей выделено. Четыре населенных пункта получили по миллиону каждый", — сказал Орлов.

Но откуда взять лишние деньги? Тут всем губернаторам надо считать. Например, в Амурской области сейчас появляется много чего нового. Новый космодром Восточный ведь именно здесь расположен. Неподалеку, под "Силу Сибири" (газопровод проходит как раз здесь) возводят новенький газоперерабатывающий завод — под поставки в тот же Китай. Как следствие — рост зарплат за последний год в Амурской области не 7%, как по стране, а все 12%. Это дает новые налоговые поступления и возможность задумывать все новые проекты.

- Когда построите канатную дорогу?

- Мы планируем в этом году начать, в конце 2021-го – закончить, — сказал Василий Орлов.

Кстати, представлены уже две концепции. В обоих случаях — без опор, 800 метров через Амур, которые можно будет преодолевать за три минуты, еще бы только пограничники и таможенники справлялись. Есть ради чего.

"На сегодняшний день из примерно миллиона 200 тысяч китайских туристов, которые приезжают в город Хэйхэ, в Благовещенск перебираются только порядка 100 тысяч человек", — сказал глава региона.

С другой стороны, такой прогресс порождает неожиданные вызовы, ведь зарплаты растут на новых производствах. А что делать с привычными отраслями? Мы – в детской поликлинике.

"За 2018 год в Благовещенск приехали 25 участковых педиатров, такого никогда не было", — рассказал Андрей Субботин, министр здравоохранения амурской области.

В этой "бережливой" поликлинике все действительно быстрее и удобнее. В чем же тогда вызов?

- Согласно майским указам сколько должна быть зарплата у врача?

- Два раза от средней по экономике, — пояснил Василий Орлов.

- А средняя по экономике здесь сколько?

- 39 460 рублей, — рассказал Андрей Субботин.

- То есть врач должен зарабатывать 80 тысяч. А зарабатывает?

- Парадокс, но сегодня у главных врачей заработная плата меньше, чем у обычных врачей. 

Новым губернаторам есть в какие вникать проблемы. А на что, на кого тратить деньги, понятно.

Что до Китая, то, кажется, всей стране можно поучиться у амурчан тому, как оценивать такую близость с этим нашим соседом.

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