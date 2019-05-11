Собака "грызла ребенка минут 20": по факту ЧП в Екатеринбурге начата доследственная проверка

Доследственная проверка начата в Екатеринбурге по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика. По предварительным данным, инцидент произошел вечером 8 мая 2019 года у одного из домов по улице Новаторов. Ребенок госпитализирован с укушенными ранами живота.

По сообщению Следственного управления СК России по Свердловской области, выясняются все обстоятельства инцидента. Следствие устанавливает возможных очевидцев инцидента и хозяйку собаки с целью опросить их, будут опрошены родственники пострадавшего мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным портала "Екатеринбург Онлайн" со ссылкой на рассказ одного из родственников пострадавшего, охотничья собака напала на мальчика и грызла его около 20 минут. Мать ребенка накрывала его грудью и также пострадала. Так как собака была очень большой, уберечь ребенка от травм матери не удалось.

Пострадавший мальчик потерял сознание в машине скорой помощи. В ночь на 9 мая ребенка прооперировали, затем было подано заявление в полицию. По описанию матери пострадавшего, ее сына искусала собака породы дратхаар. Ребенок лежит в палате интенсивной терапии.