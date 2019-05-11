Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 мая 201916:21 Зинаида Курбатова

Бешеная пляска и блудные дети: россияне на Венецианской биеннале

В Италии для широкой публики открывается Венецианская биеннале — старейший и самый известный смотр современного мирового искусства. Что там и совсем современное, к чему еще только предстоит привыкнуть?

Эту бешеную пляску придумал известный петербургский художник Александр Шишкин-Хокусай. Он запустил механику на первом этаже российского павильона на биеннале — деревянные ноги приседают, картонные башмаки стучат. И только искушенный поймет, что эти панно отсылают к великим фламандским художникам, картины которых есть в Эрмитаже.

В этом году комиссар — куратор российского павильона Семен Михайловский — отдал экспозицию в распоряжение Эрмитажа . Открытия ждет огромная толпа — вся русская диаспора Италии, кураторы, галеристы, модники без особых занятий.

Художник Шишкин-Хокусай поднимает российский флаг. Зрителей встречают хитроумно освещенные ноги атлантов. Далее — золотые рамы порталов. Экскурсия. Темно и страшно. Так и должно быть.

На втором этаже режиссер Александр Сокуров обустроил пространство с помощью зеркал, экранов, скульптур. Тема — притча о блудном сыне. На эту тему — лучшее полотно Рембрандта в собрании Эрмитажа. В зеркале отец все крепче обнимает сына. Зритель видит себя: все мы — блудные дети, странники вернувшиеся домой.

Студенты Академии художеств вылепили героев полотна. Вот так бы выглядел блудный сын, если бы выпрямился.

На экранах – войны, пожары, реки крови. Мы видим старика — он то ли в ужасе от окружающего, то ли заметил молодого человека, который идет к нему. Это блудный сын.

Красавица с траурными губами — галерист из Аргентины. Ей интересно читать этот русский квест, улавливать смыслы и ассоциации. "Тут много хитростей. Вообще российский павильон всегда непрост для восприятия", — признается она.

Толпа во дворе Университета Ca' Foscari. Третьяковская галерея открывает долгожданную экспозицию выдающегося советского живописца Гелия Коржева. Его работы уже выставлялись на биеннале 57 лет назад. Сегодня здесь 50 шедевров: много поздних полотен мастера — мощных , плакатных.

"Мы хотим вглядеться в его работы из нашего сегодняшнего дня и увидеть то, что мы не видели раньше", — отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Именно в эти дни в Венеции необходимо заявить об амбициозных проектах , например, о выставке рисунков, сделанных при участи искусственного интеллекта, будто живых хороших художников мало . Но Фонд прямых инвестиций и Государственный Эрмитаж уже в июне на Экономическом форуме в Петербурге покажут такие работы.

Полвека назад на Венецианской биеннале открывали новые течения. Сейчас течения поисчерпались, желают поразить, удивить, совместить несовместимое . Поражать будут до 24 ноября. Потом — короткий отдых, и в павильоны войдут со своими проектами архитекторы всего мира.

Сейчас

17:31

Трамп подсказал способ избежать американских пошлин

17:07

Полиция Нанта применила газ

16:35

Боевики проникли в пятизвездочную гостиницу Pearl Continental

15:53

Украина возобновила транзит нефти в ЕС по "Дружбе"

15:05

Бутина нашлась в Northern Neck

06:46

Местоположение Марии Бутиной неизвестно

04:58

Трамп прокомментировал пуск ракет, осуществленный КНДР

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Атака боевиков: Pearl Continental эвакуирована

Атака боевиков: Pearl Continental эвакуирована

16 минут назад
Украина возобновила транзит нефти в ЕС по "Дружбе"

Украина возобновила транзит нефти в ЕС по "Дружбе"

1 час назад
"Мина замедленного действия": закон об украинском языке блокировать не стали

"Мина замедленного действия": закон об украинском языке блокировать не стали

35 минут назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 12 мая

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

13 мая

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Террористы убили семерых детей, игравших на дороге

Террористы убили семерых детей, игравших на дороге

39 минут назад
Крымский отдых входит в моду у украинцев

Крымский отдых входит в моду у украинцев

1 час назад
Зеленский отменит "одиозные" законы Порошенко

Зеленский отменит "одиозные" законы Порошенко

4 часа назад
Ожирение и авитаминоз: как питаться, чтобы лучше жить

Ожирение и авитаминоз: как питаться, чтобы лучше жить

1 час назад
Бутина нашлась в Northern Neck

Бутина нашлась в Northern Neck

2 часа назад
Следком заинтересовался инцидентом с Boeing Nordwind

Следком заинтересовался инцидентом с Boeing Nordwind

2 часа назад
Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

4 часа назад
Собака "грызла ребенка минут 20": по факту ЧП в Екатеринбурге начата доследственная проверка

Собака "грызла ребенка минут 20": по факту ЧП в Екатеринбурге начата доследственная проверка

5 часов назад
Токио назвал условие ратификации мирного договора с Москвой

Токио назвал условие ратификации мирного договора с Москвой

2 часа назад
"Боинг" AzurAir с российскими туристами вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

"Боинг" AzurAir с российскими туристами вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

6 часов назад
Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших аэропортов мира

6 часов назад
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца

9 часов назад
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

06.05.2019 08:55
Полиция Нанта применила газ

Полиция Нанта применила газ

3 минуты назад
Футболисты "Тамбова" и "Сочи" досрочно вышли в РПЛ

Футболисты "Тамбова" и "Сочи" досрочно вышли в РПЛ

3 минуты назад
Одноногий дебошир разнес в Рязани продуктовый магазин. Видео

Одноногий дебошир разнес в Рязани продуктовый магазин. Видео

29 минут назад
Бешеная пляска и блудные дети: россияне на Венецианской биеннале

Бешеная пляска и блудные дети: россияне на Венецианской биеннале

1 час назад
Премьер-лига. "Краснодар" в гостях разгромил "Енисей"

Премьер-лига. "Краснодар" в гостях разгромил "Енисей"

1 час назад
Митрополит Иларион оценил роль Сталина в Великой Отечественной

Митрополит Иларион оценил роль Сталина в Великой Отечественной

1 час назад
Момент взрыва дома в столице Колумбии попал на видео

Момент взрыва дома в столице Колумбии попал на видео

1 час назад
"Нептун" показал видео с затонувшим "Генералом Коцебу". Поиски артефактов приостановлены

"Нептун" показал видео с затонувшим "Генералом Коцебу". Поиски артефактов приостановлены

2 часа назад
"Вести в субботу" узнали, чему можно поучиться у амурчан

"Вести в субботу" узнали, чему можно поучиться у амурчан

2 часа назад
Бобровский уходит из "Коламбуса": выставил квартиру на продажу

Бобровский уходит из "Коламбуса": выставил квартиру на продажу

2 часа назад
"Легенды" Путина разгромили противников

"Легенды" Путина разгромили противников

2 часа назад
Джулиани не поедет на Украину из-за "врагов Соединенных Штатов"

Джулиани не поедет на Украину из-за "врагов Соединенных Штатов"

2 часа назад
Зеленский может вступить в должность поэтапно

Зеленский может вступить в должность поэтапно

2 часа назад
Служба на авиабазе Хмеймим: ежедневные учения и лучшая техника

Служба на авиабазе Хмеймим: ежедневные учения и лучшая техника

3 часа назад
Торговая война с Китаем: США поднимают пошлины до 25%

Торговая война с Китаем: США поднимают пошлины до 25%

4 часа назад
Консерваторы ждут от Терезы Мэй точной даты ее отставки

Консерваторы ждут от Терезы Мэй точной даты ее отставки

5 часов назад
Белорусские таможенники нашли в машине у россиянки 100 килограммов экстази

Белорусские таможенники нашли в машине у россиянки 100 килограммов экстази

5 часов назад
Умер режиссер Николай Тарханов

Умер режиссер Николай Тарханов

7 часов назад
Эксперт: Россия имеет мощные рычаги влияния на экономику Украины

Эксперт: Россия имеет мощные рычаги влияния на экономику Украины

9 часов назад
Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет

Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет

14 часов назад
МИД РФ: США отказали в выдаче виз российским дипломатам

МИД РФ: США отказали в выдаче виз российским дипломатам

15 часов назад
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

08.05.2019 10:22
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

08.05.2019 10:35
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

08.05.2019 08:44
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

07.05.2019 14:49