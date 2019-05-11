Бешеная пляска и блудные дети: россияне на Венецианской биеннале

В Италии для широкой публики открывается Венецианская биеннале — старейший и самый известный смотр современного мирового искусства. Что там и совсем современное, к чему еще только предстоит привыкнуть?

Эту бешеную пляску придумал известный петербургский художник Александр Шишкин-Хокусай. Он запустил механику на первом этаже российского павильона на биеннале — деревянные ноги приседают, картонные башмаки стучат. И только искушенный поймет, что эти панно отсылают к великим фламандским художникам, картины которых есть в Эрмитаже.

В этом году комиссар — куратор российского павильона Семен Михайловский — отдал экспозицию в распоряжение Эрмитажа . Открытия ждет огромная толпа — вся русская диаспора Италии, кураторы, галеристы, модники без особых занятий.

Художник Шишкин-Хокусай поднимает российский флаг. Зрителей встречают хитроумно освещенные ноги атлантов. Далее — золотые рамы порталов. Экскурсия. Темно и страшно. Так и должно быть.

На втором этаже режиссер Александр Сокуров обустроил пространство с помощью зеркал, экранов, скульптур. Тема — притча о блудном сыне. На эту тему — лучшее полотно Рембрандта в собрании Эрмитажа. В зеркале отец все крепче обнимает сына. Зритель видит себя: все мы — блудные дети, странники вернувшиеся домой.

Студенты Академии художеств вылепили героев полотна. Вот так бы выглядел блудный сын, если бы выпрямился.

На экранах – войны, пожары, реки крови. Мы видим старика — он то ли в ужасе от окружающего, то ли заметил молодого человека, который идет к нему. Это блудный сын.

Красавица с траурными губами — галерист из Аргентины. Ей интересно читать этот русский квест, улавливать смыслы и ассоциации. "Тут много хитростей. Вообще российский павильон всегда непрост для восприятия", — признается она.

Толпа во дворе Университета Ca' Foscari. Третьяковская галерея открывает долгожданную экспозицию выдающегося советского живописца Гелия Коржева. Его работы уже выставлялись на биеннале 57 лет назад. Сегодня здесь 50 шедевров: много поздних полотен мастера — мощных , плакатных.

"Мы хотим вглядеться в его работы из нашего сегодняшнего дня и увидеть то, что мы не видели раньше", — отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Именно в эти дни в Венеции необходимо заявить об амбициозных проектах , например, о выставке рисунков, сделанных при участи искусственного интеллекта, будто живых хороших художников мало . Но Фонд прямых инвестиций и Государственный Эрмитаж уже в июне на Экономическом форуме в Петербурге покажут такие работы.

Полвека назад на Венецианской биеннале открывали новые течения. Сейчас течения поисчерпались, желают поразить, удивить, совместить несовместимое . Поражать будут до 24 ноября. Потом — короткий отдых, и в павильоны войдут со своими проектами архитекторы всего мира.