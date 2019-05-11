"Легенды" Путина разгромили противников

Успешный старт сборной России на чемпионате мира в Словакии: команда Норвегии пройдена со счетом 5:2. Тем временем в постолимпийском Сочи состоялся финал Ночной хоккейной лиги. Но каких любителей! На площадке — Путин, Шойгу, Дюмин, Фетисов, Буре, Ларионов и многие другие.

Гала-матч — словно кульминация любительского хоккейного первенства. Игра начинается. Легенды хоккея против сборной Ночной хоккейной лиги. На льду – Буре, Касатонов, Ларионов. Вместе с ними в игру вступают министр обороны Шойгу, губернатор Тульской области Дюмин. В команде соперников — тоже известные люди: Тимченко, Потанин, Ротенберг. Но вначале глава государства обращается с приветственным словом.

"Почти тысяча команд играют в Ночной хоккейной лиге. Это большая конкуренция. Я видел, как играют так называемые любители. Здорово, просто здорово! И нашим звездам с вами не так легко справиться. Буду стремиться к тому, чтобы вы выглядели достойно", — отметил Владимир Путин.

Жесточайший отбор: только на сочинском льду у каждой команды — шесть матчей за 6 дней. Победителями стали екатеринбуржцы. Президент вручает им сертификат на строительство крытого ледового катка. Торжественности добавляют звуки гимна.

Вот участники игры разминаются, готовясь к поединку. Розыгрыш шайбы напоминает о том, что спорт дает силы преодолевать любые испытания. Первую шайбу в этом матче забрасывает президент, открывая счет в первом периоде. Товарища по команде поддержал Сергей Шойгу. Затем главе государства удается забросить еще несколько шайб в ворота противника. Среди зрителей — и экс-канцлер Германии Шредер с супругой.

Хоккеисты приветствуют Шредера ударами клюшек. Обстановка на льду накаляется. пример настоящей борьбы продемонстрировали губернатор Алексей Дюмин и саксофонист Игорь Бутман.

Схватка — все энергичнее. Вот на последних секундах второго периода шайбу забрасывает президент. Именно по инициативе Владимира Путина и легенд отечественного хоккея в 2011 году и создали Ночную хоккейную лигу.

"Основная задача — это здоровье нации через спорт, через хоккей, чтобы люди занимались спортом и уходили с улицы, больше проводили время на спортивных площадках", — подчеркнул Александр Якушев, президент ХК "Легенды хоккея", двукратный чемпион мира по хоккею.

Для многих любителей возможность тренироваться, побеждать, как в юности, — настоящее счастье.

"Для людей пожилого возраста это просто какая-то отдушина, что они вернулись обратно и стали играть, а не лежать на диване, в гаражах находиться, а приходить на хоккейные площадки. Люди стали заниматься больше спортом, хоккеем, это очень здорово", — говорят любители.

Итог: легенды разгромили соперников — 14:7. Церемония награждения. Победитель получает кубок. Команды благодарят друг друга за игру. О ней будет напоминать и традиционное совместное фото. А затем глава государства расписывается на фотографиях и футболках как игроков, так и болельщиков. Зрители домой еще торопятся, впереди — матчи женских и молодежных команд.

Трибуны ревут. Болельщики стараются всячески поддержать свои команды. Впрочем, в Ночной хоккейной лиге не так уж и принципиально, кто одержит победу. Куда важнее, что любительский спорт по всей стране стремительно развивается. И вполне возможно, что уже скоро в турнире будут представлены все регионы страны.