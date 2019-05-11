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11 мая 201921:52 Павел Мельник

Севастополь весной 1944-го: с архивов снят гриф "секретно"

Павлишак Алексей /ТАСС

Очень важно, чтобы память жила не только 9 мая. На следующий год — уже 75-летие Победы. Но в течение всего этого года — юбилей освобождения для Заполярья, Восточной Европы и, конечно, Крыма. И в Севастополе — как раз продолжение.

После реконструкции севастопольский Парк Победы встречает горожан прохладой фонтанов. В буквальном смысле это самая яркая из новых достопримечательностей Черноморского побережья. Светодинамический комплекс из миллионов огней ночью видно даже из космоса. Хотя каких-то 75 лет назад казалось, что здесь уже никогда не будут гулять парами.

Город практически полностью лежал в руинах. Судя по фотографиям, ни одного целого строения не было. Как ни парадоксально, с этих архивов впервые снят гриф "секретно". Севастополь весной 1944-го. Фашисты уничтожают последние уцелевшие здания, предчувствуют скорый разгром.

Как потом признается на допросе немецкий штабной врач Рудольф Руттенштейнер, дерзкое наступление советских войск надломило дух даже самых преданных гитлеровцев.

Фашист не ждал такой стойкости от крымчан. Сопротивление в начале войны — почти 8 месяцев Севастополь держал оборону. И подпольное противостояние — в самый ее разгар. Николай Король на тот момент — мальчишка 15 лет, но уже партизан, пускает под откос поезда и расстреливает машины со свастикой. "Гоняли нас хорошо, отдыха не давали. Ночью самолеты обстреливали. Страшно было очень", — ветеран.

Немцы и сами боялись. Наверное, потому и обосновались в самом высоком на тот момент здании Севастополя — метеослужбы. Ждали штурма, оглядывали побережье — к началу апреля 1944-го других путей к бегству уже не было.

"Они намечали полностью уничтожить инфраструктуру Крыма. Следующая часть плана — уйти водным путем. Но им не удалось ни то, ни другое", — рассказала Виктория Каяева, заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива Минобороны РФ.

5 мая Красная Армия идет в наступление по суше. 7 мая бьет авиация, 9-го — полный разгром 200-тысячной группировки нацистов. над Севастополем гордо развивается красное знамя свободы.

Участники того счастливого освобождения — пушечные орудия "ЗИС-3" — готовы и сейчас дать отпор неприятелю.

"Орудие 1944 года. Есть пробоина, рана. Мы все подчистили, привели в порядок. Если манипуляции с этим орудием некоторые провести, оно боевыми стреляет на 13 километров", — отметил Вячеслав Парадников, командир отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии В. М. Михалкина ЗВО. Но сейчас заряжено холостыми по случаю праздника.

Над ночной Москвой — россыпь огней. Тысячи фейерверков в честь города, освобождение которого подарило надежду миллионам людей, сражавшихся против фашизма. Сегодня город русских моряков слышит залпы только по праздникам — ему салютует вся страна.

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