Выстрелы его не испугали: на Камчатке медведь стащил из автомобиля ящик с провизией. Видео

Около села Малка в Елизовском районе более двух лет промышляет медведь: местные жители его прикормили, и теперь он рыщет в окрестностях, совершенно не страшась людей.

"Камчатский репортер" опубликовал видео, как этот медведь стащил из кузова машины большой ящик с провизией. Выстрелы в воздух его не испугали — животное с добычей в зубах скрылось в лесу.

В комментариях к видео пользователи уточнили, что косолапый ограбил охотоведов, отпугивающих медведей от поселений и дорог.

Местные жители вспомнили, что раньше в этих местах попрошайничали два медведя. В прошлом году одного застрелили, поскольку тот стал опасен. Не исключено, что теперь подобная судьба ожидает оставшегося косолапого грабителя.