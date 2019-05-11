Мотоциклист перелетел через легковушку после ДТП в Петрозаводске. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент столкновения мотоциклиста и легковушки, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 10 мая, на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского в Петрозаводске.

На записи видно, как байкер врезался в легковой автомобиль, водитель которого пытался совершить повернуть на перекрестке.

После ДТП водитель двухколесного транспортного средства вылетел из "седла" и рухнул на асфальт, преодолев по воздуху несколько метров.

По предварительной информации, мотоциклист получил травмы и ему потребовалась госпитализация.