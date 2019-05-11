Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – лучший из россиян

Международная федерация шахмат опубликовала очередной вариант классификации ведущих гроссмейстеров мира по состоянию на май 2019 года. Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, Ян Непомнящий стал лучшим из россиян – у него 8-е место.

Карлсен имеет в своем активе 2861 балл по системе Эло и опережает идущего вторым претендента на шахматную корону Фабиано Каруану из США на 45 баллов – дистанция по меркам современных шахмат громадная. В тройку входит еще китаец Дин Лижэнь – 2805 баллов.

В Топ-20 рейтинга ФИДЕ шестеро российских шахматистов и Непомнящий (2773 балла) опережает Александра Грищука всего на 1 очко. На 14-м месте Владислав Артемьев (2754 баллов), на 15-м – экс-чемпион мира Владимир Крамник (2753), на 16-м – экс-вице-чемпион мира Сергей Карякин (2752), на 20-м – многократный чемпион страны Петр Свидлер (2739).