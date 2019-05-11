Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Референдумы 11 мая 2014 года, результатом которых стало создание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), были ответом на вооруженный переворот, подъем неонацизма, избиения и убийства несогласных с новой властью Украины, объявление и начало карательной операции. Об этом заявил журналистам в день 5-летней годовщины исторического волеизъявления жителей Донбасса полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Прошедшие тогда референдумы он назвал ответом людей на грубое нарушение их прав, угрозу их жизни, ответом Донбасса на агрессию с запада, передает ТАСС. И последовавшие события на Украине, по его словам, подтвердили: у жителей Донбасса были все основания для такого решения.

Киевская "партия войны" не оставила жителям Донецка и Луганска другого выбора, кроме самостоятельности и самозащиты, отметил Грызлов, и никакой капитуляции Донецка и Луганска "не будет и быть не может".

Разрешение конфликта на Украине и нормализация отношений киевских властей и народных республик, по его словам, возможны только в ходе прямого диалога между Киевом и Донбассом.

"Чем раньше это осознают в Киеве, тем будет лучше", — добавил Грызлов.

Он напомнил, что необходимость предоставления особого статуса территориям Донецкой и Луганской областей признана и закреплена в международных правовых документах — Минских договоренностях, решениях нормандской четверки, резолюции Совбеза ООН. Эта правовая реальность, по его словам, не зависит от заявлений украинских властей, которые сами подписали и признали данные документы.

Ранее Грызлов отметил, что результаты второго тура президентских выборов на Украине стали поражением "партии войны", и выразил надежду на улучшение ситуации в Донбассе после победы Владимира Зеленского. По словам Грызлова, сейчас открываются возможности для перехода к диалогу, и Россия готова содействовать этому в рамках реализации Минских договоренностей.

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, в свою очередь, отмечал, что урегулирование в Донбассе будет зависеть не только от Зеленского.