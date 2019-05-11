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11 мая 201912:51 Валентин Богданов

Торговая война с Китаем: США поднимают пошлины до 25%

EPA

Дональд Трамп готовит новое повышение пошлин на китайские товары еще на 300 миллиардов долларов. Речь теперь идет о ставке 25% вместо 10. Ранее глава Белого дома заявил, что Пекин сорвал переговоры. Китайские власти, в свою очередь, решили, что на уступки не пойдут.

Торговой войны никто не хотел, торговая война неизбежна, посчитал Дональд Трамп и распорядился запустить процесс повышения пошлин на последние еще не подпавшие под предыдущее увеличение американских тарифов китайские товары.

"Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 миллиардов долларов", — представитель США Роберт Лайхтайзер в своем заявлении был скуп на детали. Их обещают обнародовать в понедельник, 13 мая.

Решение, впрочем, не окончательное и больше похоже на отчаянный взмах кнута. От пряника же, по мнению Трампа, отказались сами китайцы. В Вашингтон из Пекина накануне прилетала делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ. В итоге ее и обвинили в срыве почти готовых договоренностей. Мол представители Поднебесной вычеркнули из 150-страничного проекта соглашения важные для США пункты. Речь о защите прав на интеллектуальную собственность и неготовности Китая отказаться от госсубсидий для своих компаний. Из КНР после американского демарша, конечно, пообещали свой ответ, но дверью не хлопнули.

"Сейчас стороны достигли определенных договоренностей по многим вопросам. Но, откровенно говоря, существует множество противоречий. И мы полагаем, что это дело принципа. Очевидно, что Китай не может пойти на уступки в такого рода проблемах", — заявил Лю Хэ по итогам визита.

Оглядываясь на происходящее нервно вели себя биржевые площадки обеих стран. На шанхайской, правда, было чуть спокойнее. После падения котировок в начале недели новости из США о повышении пошлин тамошние Shanghai композит, Shenzhen и CSI 300, встретили неожиданным ростом. К такому повороту готовились. В Нью-Йорке же просевшие S&P 500 и Nasdaq, так и не отыграли самые большие еженедельные потери в этом году. Даже после этого обнадеживающего твита Трампа: "В течение двух дней США и Китай провели прямые и конструктивные переговоры на тему статуса торговых отношений между двумя странами. Отношения между мной и Си остаются крепкими и обсуждение нашего будущего продолжится".

Избирателям (а расчет перед выборным 2020 годом как раз на них) Трамп предлагает взять в руки калькулятор. Мол, накажем Китай на 100 миллиардов, потери сельхозпроизводителей в размере 15 миллиардов компенсируем правительственными закупками их продукции, а сэкономленные 85 миллиардов пустим на строительство мостов и аэропортов. Но в зоне риска ведь не только фермеры. Представитель демократической партии Энн Кустер считает, что от таких поспешных заявлений президента экономика США получит негативный эффект. "Я общалась с рабочими автопрома, с рыбаками, все они были обеспокоены возможными последствиями. Мы увидим эффект цепной реакции на нашей экономике", — предрекает она.

Теряют и потребители. Американцы из-за повышения тарифов уже переплачивают 1 миллиард 400 миллионов в год за множество необходимых вещей: от дезодорантов до стиральных машин. Посчитано, что рост пошлин до 25% обойдется экономике США в 62 миллиарда долларов. Это от 500 до 800 долларов на семью.

В общем, не смотря на все предыдущие закручивания гаек, торговые отношения между Китаем и США — это по-прежнему улица с двухсторонним движением. А выезд на "встречку", который совершает американский президент в надежде на то, что перед ним расступятся, маневр опасный. От лобового столкновения, если оно произойдет, так или иначе пострадают все, кто движется в общем потоке мировой экономики.

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