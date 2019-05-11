11 мая 201912:16
На Ставрополье перевернулась машина с подростками
Минувшим вечером в Красногвардейском районе в ДТП попал автомобиль с четырьмя подростками в возрасте от 14 до 17 лет. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Инцидент, по сообщению УГИБДД по Ставропольскому краю, произошел 10 мая около 22:30 на автодороге Красногвардейское — Покровское. По мнению сотрудников ДПС, водитель седана Hyundai Solaris значительно превысил скорость, что и стало причиной аварии.
За рулем машины находился 20-летний молодой человек, ранее неоднократно привлекающийся к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Водитель и четверо перевозимых им подростков получили травмы и доставлены в районную больницу. Об их состоянии не сообщается.
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