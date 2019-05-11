Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

Сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" Минск назовет после ревизии на Полоцком НПЗ — пока белорусские власти считают убытки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив: уже сейчас очевидно, что сумма будет велика.

По его словам, обычно в Белоруссии каждый год попеременно останавливают нефтеперерабатывающие заводы на месяц-полтора и чистят их.

"Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", — цитирует Лукашенко агентство "БЕЛТА".

По его мнению, когда журналисты называют сумму ущерба в сотни миллионов долларов, "они недалеко от истины". По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба. По мнению белорусского лидера, президент РФ "понимает, что надо ущерб компенсировать".

Проблемы с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба", возникли во второй половине апреля. 19 апреля концерн "Белнефтехим", регулятор отрасли в республике, заявил, что из России поступает некондиционная нефть с недопустимо высоким содержанием хлорорганических соединений. 30 апреля Белоруссия полностью приостановила работу нефтепровода "Дружба". 4 мая на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода снова поступила качественная нефть, полностью соответствующая ГОСТу.

Российские следственные органы выявили группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба". Министр энергетики РФ Александр Новак на днях сообщил о задержании по делу четырех человек. По версии следствия, с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона рублей, а в марте и апреле 2019 года в целях сокрытия хищения в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района Самарской области была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.