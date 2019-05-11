Зеленский отменит "одиозные" законы Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский собирается пересмотреть некоторые скандальные законы и решения своего предшественника Петра Порошенко. Заявление сделал советник Зеленского, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

Говоря о плане "100 дней Зеленского" в интервью изданию "Лига.нет", Данилюк озвучил первые решения нового украинского лидера после вступления в должность. По мнению советника избранного президента, в числе приоритетов Зеленского — борьба с коррупцией, наведение порядка в судебной системе, реформа в силовых ведомствах и отмена некоторых одиозных законов и решений Порошенко.

"Мы — свидетели того, как уходящий президент закладывает новому мины", — сказал Данилюк, говоря о лихорадочных кадровых назначениях, которые сделал Порошенко в последние дни перед президентскими выборами.

Перед уходом с поста Порошенко осуществил кадровую ротацию ряда важных должностных лиц, в частности, уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, заменив его Николаем Баланом. Кроме того, на днях президент назначил командующим силовой операцией в Донбассе Александра Сырского, который сменил Сергея Наева. Президент также ввел экс-главу Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко в состав Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Ранее "команда Зеленского" предложила украинцам донести их проблемы до нового президента.