Инсайдеры утверждают, что миланский "Интер" возглавит Конте

Экс-наставник футбольной сборной Италии и лондонского "Челси" Антонио Конте станет новым главным тренером миланского "Интернационале". По сообщению ряда итальянских изданий, 49-летний специалист заменит в "нерадзурри" экс-тренера питерского "Зенита" Лучано Спаллетти.

Слухи о том, что Конте возвращается на родину, идут с самого его ухода из стана лондонских "аристократов", с которыми итальянский тренер выиграл чемпионат и Кубок Англии, но был вынужден уйти осенью прошлого года из-за стартовых неудач нового сезона.

Графу, как называют синьора Антонио на родине, прочили тренерский пост в "Роме", "Милане" и "Ювентусе", но теперь еженедельник "Футбол" сообщает, что Конте согласовал условия личного контракта с "Интером", который рассчитан на три года. Более того, инсайдеры сообщили, что стороны договорились о первом трансфере для клуба из Милана: это будет бельгийский форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.