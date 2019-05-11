"Ювентус" ведет переговоры с тренером "Тоттенхэма" Почеттино

Руководство туринского "Ювентуса" хочет видеть на посту главного тренера команды наставника "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино. Если аргентинский специалист согласится на уход из английского клуба, его зарплата в Италии составит 20 миллионов евро в год.

О переговорах "Старой синьоры" и тренера "шпор" сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, нынешний наставник туринцев Массимилиано Аллегри планирует по окончании сезона покинуть клуб. Напомним, что под его руководством "Ювентус" не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Аяксу".

А вот команда Почеттино впервые в истории пробилась в финал главного клубного турнира Европы, переиграв в драматичном матче амстердамский клуб.