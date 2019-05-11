Первый – пошел. "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Эрреры

Хавбек футбольной сборной Испании и английского "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера не будет продлевать контракт и покидает клуб. Ранее сообщалось, что в межсезонье стан манкунианцев могут покинуть от пяти до семи ведущих игроков. Испанец стал "первой ласточкой".

"Для меня было честью играть за величайший клуб Англии. Спасибо за эти пять прекрасных лет", – цитирует Эрреру официальный твиттер "МЮ". Ранее сообщалось, что полузащитник договорился о переходе во французский "Пари Сен-Жермен".

Кроме Эрреры команду Оле-Гуннара Сульшера могут покинуть еще два испанца – Давид де Хеа и Хуан Мата, а также французы Поль Погба, Эрик Байи, бельгиец Ромелу Лукаку и чилиец Алексис Санчес.