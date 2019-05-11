Джулиани не поедет на Украину из-за "врагов Соединенных Штатов"

Адвокат президента США, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отменил свой визит на Украину, планировавшийся на ближайшие дни. Сообщалось, что Джулиани отправится в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам экс-мэра, он решил отменить поездку, так как, по его мнению, "столкнулся бы в Киеве с группой людей, которые являются врагами президента (Трампа) и, в некоторых случаях, врагами Соединенных Штатов, а в одном случае — с уже осужденным лицом, который, как было установлено, участвовал в оказании содействия Демократической партии (США) на выборах 2016 года".

Сообщалось, что в Киеве Джулиани надеется убедить Зеленского провести расследование по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа. Один из них якобы касался расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Другой вопрос касался давления, оказанного Байденом-старшим на Киев с целью добиться увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы прекратить расследование против его сына — Хантера Байдена. Последний, как рассказал Джулиани в эфире телеканала Fox News, оказался под следствием, получив от 3 до 10 миллионов долларов от некоего коррумпированного украинского олигарха, скрывавшегося в России.