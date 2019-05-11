Российские футболисты вышли в финал отбора Всемирных пляжных игр

Мужская сборная России по пляжному футболу в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр встречалась с командой Швейцарии. Матч прошел при небольшом преимуществе россиян и закончился со счетом 4:3 в их пользу.

В составе победителей хет-триком отметился Федор Земсков. Он отличился на 8-й, 12-й и 27-й минутах встречи. Еще один гол оказался на счету Артура Папортного (13-я минута).

В финале сборная России сразится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют команды Испании и Италии. Напомним, что ранее россияне гарантировали себе путевку на Всемирные пляжные игры, выйдя в полуфинал соревнований.