В Петербурге пожарные не добрались до места ДТП, попав в аварию с трактором

В субботу, 11 мая, на Вознесенском шоссе в городе Колпино, входящем в состав Санкт-Петербурга, пожарный автомобиль столкнулся с трактором.

После ДТП оба транспортных средства перевернулись. Как утверждает один из очевидцев, трактор попытался развернуться, и в этот момент в него врезался спецтранспорт.

По данным СМИ, пожарные спешили на вызов к месту аварии с пострадавшими.

В настоящее время известно о двух травмированных – сотруднике МЧС и водителе трактора, получивших повреждения легкой и средней степени тяжести соответственно.