Сборная России дозаявила Телегина для участия в чемпионате мира

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин был внесен в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею с шайбой, который в настоящее время проходит в Словакии. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея.

В минувшем сезоне Телегин в составе ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина. На счету 27-летнего форварда 22 (6 шайб + 16 передач) очка в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он набрал 3 (1+2) балла за результативность.

На данный момент тренерский штаб сборной России включил в официальную заявку 23 хоккеистов. Теперь в национальной команде остались вакантными два места.