Формула-1. Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Испании

В столице Каталонии Барселоне продолжается очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Испании. Третью сессию свободных заездов выиграл чемпион мира Льюис Хэмилстон из Mercedes, наш Даниил Квят из Toro Rosso – на 11-м месте.

Британец Хэмилтон показал время 1 мин. 16,568 сек., стал единственным, кто выехал из минуты и 17 секунд и опередил занявшего второе место француза Шарля Леклера из Ferrari на 0,531 сек., а напарника финна Валттери Боттаса – на 0,555.

В шестерку вошли немец Себастьян Феттель (Ferrari), француз Роман Грожан и датчанин Кевин Магнуссен (оба — Haas). Квят показа 11-е время и заметно уступил своему напарнику по "конюшне" Александру Албону, у которого 8-е место.