Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев будет защищать ворота национальной команды в матче чемпионата мира по хоккею с шайбой против австрийской сборной. Такое решение принял тренерский штаб россиян.

"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.

Напомним, что в первой игре российских хоккеистов на чемпионате мира против норвежцев на последнем рубеже нашей команды оказался Андрей Василевский. Встреча с австрийцами состоится 12 мая в 13:15 по московскому времени.