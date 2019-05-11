"Нептун" показал видео с затонувшим "Генералом Коцебу". Поиски артефактов приостановлены

Экспедиция "Нептун" приостановила работы по подъему артефактов с парохода "Генерал Коцебу", затонувшего у побережья Крыма в 1895 году и обнаруженного представителями Черноморского центра подводных исследований в 2015-м на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут.

В прошлом году стало известно об обнаружении в одном из нижних трюмов корабля картин, которые могли быть написанными Иваном Айвазовским — он работал на этом корабле во время его прохода через Суэцкий канал. Для подъема объектов будет необходимо провести сложные работы.

Как рассказал ТАСС руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев, велика вероятность утратить артефакты при подъеме, хотя шанс сохранить их, конечно, всегда есть. Авторство картин, находящихся под слоем ила, пока не подтверждено.

Участники подводной экспедиции показали видео, снятое на затонувшем пароходе. На кадрах видны и фрагменты картин.



Двухпалубный колесный товарно-пассажирский пароход "Генерал Коцебу" был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии, генерала от инфантерии Павла Коцебу. При открытии Суэцкого канала 17 ноября 1869 года он стал первым пароходом, вошедшим в канал.

На пароходе находилась представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский: художнику поручили запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал. 16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортным судном Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.

Экспедиция "Нептун", в составе которой более 30 гидроакустиков и водолазов из разных регионов России, проводится совместно с крымским Черноморским центром подводных исследований на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым — перекресток цивилизаций". Цель экспедиции — обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря и поиск новых.