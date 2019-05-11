Следком заинтересовался инцидентом с Boeing Nordwind

Начата проверка по факту жесткой посадки пассажирского самолета Boeing-737. Инцидент произошел сегодня в аэропорту Оренбурга. Известно, что борт № 529 принадлежит компании Nordwind Airlines и выполнял рейс Москва — Оренбург. В областную столицу самолет прилетел вовремя, однако обратный рейс был задержан более чем на 2 часа — вылет состоялся в 14.30 вместо 12.10.

Правоохранительные органы узнали о произошедшем из сообщений СМИ, уточняет ТАСС. Агентство со ссылкой на пресс-службу Следкома, сообщает, что начата доследственная проверка.

Между тем, в авиакомпании факт жесткой посадки отрицают, утверждает РБК. Однако "Комсомольская правда" публикует комментарий представитель Nordwind Игоря Александрова. Он отметил, что во время жесткой посадки паники среди пассажиров не было, "почти все были спокойны".