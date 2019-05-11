Лукашенко о грязной нефти: Путин – молодец

Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил жесткую реакцию своего российского коллеги на проблему поставок некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба" и назвал его молодцом, так как Владимир Путин спросил с правительства, министров, подключил ФСБ.

Эту тему президенты обсуждали в Пекине на саммите "Один пояс — один путь" в конце апреля. Лукашенко добавил, что вопрос возмещения еще не поднимался, потому что ущерб не посчитан. Но речь идет о сотнях миллионов долларов, передает "Интерфакс".

Закрывать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" никто не собирается. Это невыгодно.

Концерн "Белнефтехим" ожидает, что полная очистка Мозырского НПЗ от загрязненной нефти будет проведена к 12 мая. Сейчас НПЗ работает на штатной мощности, сказал председатель концерна Андрей Рыбаков.

Однако на территории Белоруссии объем "грязной" нефти все еще составляет порядка 1 миллиона тонн.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. 24 апреля транзит нефти был остановлен. Белорусские НПЗ сообщили об угрозе повреждения оборудования и приостановили экспорт светлых нефтепродуктов.

Минэнерго России подтвердило, что нефть загрязнена дихлорэтаном.

Кондиционная нефть начала поступать в Белоруссию 2 мая.

ОАО "Мозырский НПЗ" приступил к переработке качественной нефти и повышает производственную загрузку до оптимальной. "Гомельтранснефть Дружба" готово увеличить объемы транзитной прокачки нефти, передает ТАСС.