Бобровский уходит из "Коламбуса": выставил квартиру на продажу

Вратарь сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джакетс" Сергей Бобровский почти наверняка в нынешнее межсезонье сменит клубную прописку. Его контракт заканчивается летом и продлевать его он не стал. Теперь же выставил на продажу квартиру в центре города.

Этот шаг косвенно подтверждает, что, скорее всего, голкипер, который в составе "синих жакетов" завоевал два приза "Везина Трофи" лучшему вратарю НХЛ, перейдет в другой клуб, сообщает Евроспорт.Ru. Стоимость апартаментов Бобровского 2,95 млн долларов.

Кроме нашего вратаря расстаться с "Коламбусом" собирается и еще один россиянин – форвард Артемий Панарин. Его контракт также заканчивается 1 июля и также не был продлен. Клуб уговаривал обоих наших хоккеистов остаться, но безуспешно.