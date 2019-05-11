Ожирение и авитаминоз: как питаться, чтобы лучше жить
В России за последние 30 лет практически удвоилось число людей с избыточным весом. Растет доступность и разнообразие продуктов, физическая же активность свелась к минимуму. В результате, говорит главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, 55 процентов населения в России сейчас живут с избыточной массой тела, четверть из них страдают от ожирения.
Женщин, живущих с ожирением, примерно на 10 процентов больше, чем мужчин. Растет и детское ожирение — а это триггер, запускающий такие опасные заболевания, как метаболический синдром и сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, гипертоническую болезнь и другие.
По статистике, главная причина смертности в нашей стране — сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте – онкология, при этом некоторые виды рака уже напрямую связывают с ожирением.
В Советском Союзе, рассказал Тутельян "Интерфаксу", людей с избыточным весом было гораздо меньше, почти вдвое меньше – 20-25 процентов. Причин много, но первая и главная — упала физическая активность. Раньше люди больше ходили, гуляли, стирали вручную, воду носили из колодца, активно занимались спортом и физкультурой, государство это поддерживало. Сейчас намного меньше двигаться "помогают" лифт, автомобиль, стиральная машина, Интернет.
В итоге энерготраты россиян катастрофически снизились — примерно на 1200 килокалорий. Сейчас, если люди не занимаются спортом, то женщины сжигают максимум 1800-2000, мужчины – 2300 килокалорий в день. Есть же все привыкли много, чему способствует и доступность вкусной пищи.
Энергетическая ценность, калорийность рациона должна соответствовать нашим энерготратам, советует Виктор Тутельян. Баланс — самое простое и необходимое, чтобы сохранить здоровье.
Химический состав рациона должен соответствовать нашим физиологическим потребностям в пищевых веществах. С пищей человеку нужно постоянно получать более 100 химических соединений, из которых 50 являются незаменимыми.
Из рациона на две тысячи килокалорий, состоящего из традиционных продуктов, всего не получишь, говорит Тутельян: даже если брать лучшие продукты, все равно 20-процентный дефицит витаминов обеспечен.
Одно из решений — генетически-модифицированные источники пищи, говорит диетолог. В России производство ГМО пока запрещено, но зато у нас самые строгие оценки безопасности ГМО. Та продукция, которая разрешена в России, абсолютно безопасна для нас и будущих поколений. Таких продуктов у нас всего 17 видов, в том числе кукуруза, соя и картофель.
Пить витамины диетолог советует на протяжении всей жизни, ссылаясь и на опыт других стран. Выбрать можно любые — лишь бы были по карману.
"Читайте инструкции, соблюдайте рекомендации, советуйтесь с врачом, — советует Тутельян. — Вреда от них не будет – точно. Польза – 100 процентов".
И хотя при любой диете человек начинает задумываться о еде, о том, как работает организм, следить за своим весом, что является полезным, прежде всего Тутельян рекомендует разнообразный и сбалансированный рацион. При желании же следовать каким-то ограничительным диетам надо консультироваться с врачом.
К вегетарианству диетолог относится нормально, но призывает не забывать о соответствии химического состава пищи нашим физиологическим потребностям. Обычная растительная пища — картошка, морковь, капуста — не содержит всего, что нам надо, и у человека будет дефицит многих необходимых веществ. Бобовые и соя — наиболее приближенные по аминокислотному составу к продуктам животного происхождения.
К разгрузочным дням диетолог относится хорошо, но выступает против полного и длительного голодания. По его словам, за первые 48 часов выходит весь гликоген, запас углеводов: несут потери мышечная ткань и печень, потом из-за дефицита белка начинают нарушаться собственные белки, прежде всего, мышечные ткани. Человек истощается и начинает поедать себя — происходит реутилизация собственных белков, жиров, углеводов.
Не вреден, по его мнению, период голодания в один день при условии употребления воды. Нежелательно также отказываться от фруктов, орехов и кисломолочных продуктов.
Желающим похудеть к лету Тутельян советует прежде всего ограничить простые углеводы, сахар, исключить кондитерские изделия и все жирное, есть хлеб только из муки грубого помола или цельнозерновой. Есть побольше овощей и фруктов, листовой зелени.
Психологически полезно есть не на кухне, а в другой комнате, откуда далеко идти за добавкой. Также можно есть из маленьких тарелок, чтобы еды казалось много, и при этом не спешить: разница между реальным и психологическим насыщением составляет 20-25 минут.
Можно рекомендовать вареную пищу: жареное вкуснее — значит, съешь больше. От сладкого, по словам Тутельяна, однозначно нужно отказаться сразу на два месяца — и будет 100-процентный эффект.
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