Хоккеисты Швейцарии разгромили итальянцев в матче чемпионата мира

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, завершилась игра в группе В между сборными Швейцарии и Италии. "Крестоносцы" без проблем разобрались с одним из аутсайдеров турнира, отправив в ворота соперника девять безответных шайб.

В составе победителей хет-трик оформил Кевин Фиала. Еще по шайбе забросили Грегори Хофман, Лино Марчини, Венсан Праплан, Симон Мозер, Ромен Леффель и Нико Хишир.

В турнирной таблице группы В швейцарские хоккеисты делят первое место с командами России и Чехии, у которых после одной игры по три набранных очка.