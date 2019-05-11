Митрополит Иларион оценил роль Сталина в Великой Отечественной

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и не приписывать ему Победу в Великой Отечественной войне.

В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" архиерей напомнил, что на Сталине лежит вина за расстрел выдающихся военачальников накануне войны. В итоге Красная армия оказалась совершенно не готова к войне. Вспомнил митрополит и историю с разведчиком Рихардом Зорге, донесениям которого о готовящемся нападении Сталин отказывался верить, что также сказалось на неудачах в начале Великой Отечественной. Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, нельзя. Это заслуга всего народа, которую приписали Сталину из-за культа личности, считает митрополит.

Он посоветовал всем, кто восхищается личностью Сталина, посетить Бутовский полигон в Москве и посмотреть, к каким "последствиям привела его политика". Сталин ответственен за репрессии 1920—1930-х годов, к которым РПЦ "очень ясно выразила" свое отношение, когда канонизировала новомучеников и исповедников.