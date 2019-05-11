Момент взрыва дома в столице Колумбии попал на видео

В пятницу, 10 мая, на северо-западе Боготы прогремел мощный взрыв. Инцидент запечатлела камера уличного наблюдения.

Судя по кадрам записи, взрыв произошел на первом этаже трехэтажного дома. Он был такой силы, что вынес стены и буквально расшвырял автомобили, проезжавшие по дороге, перевернув один из них.

Ранее сообщалось о том, что в результате ЧП погибли четыре человека и еще 26 получили ранения. По последним данным, которые приводит издание Vanguardia, количество пострадавших возросло до 30.

Власти исключили возможность теракта. Основная версия произошедшего – неосторожное обращение с порохом. Речь идет об изготовлении снаряжения для популярной колумбийской игры "техо", суть которой заключается в метании металлического снаряда в мишень. Целью является попадание в разложенные на небольшом пространстве конверты с порохом, взрывающиеся при удачном броске.

Правоохранители, ведущие следствие, отметили, что по адресу, где произошел взрыв, зарегистрировано предприятие, имеющее на торговлю предметами домашнего обихода, и, судя по всему, все действия с пиротехникой производились нелегально.