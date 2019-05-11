Премьер-лига. "Краснодар" в гостях разгромил "Енисей"

Матчем в Красноярске между местным "Енисеем" и гостями из столицы Кубани началась субботняя программа 28-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Гости оказались сильнее, выиграли со счетом 3:0 и отправили хозяев в первый дивизион – Футбольную национальную лигу.

После довольно затяжной разведки "быки" перешли в середине первого тайма к решительным действиям и к 35-й минуте Классон и Газинский сделали счет 2:0. В эти минуты преимущество гостей было подавляющим и они упустили еще пару весьма хороших моментов.

Начало вторых 45 минут было равным и, казалось, "Енисей" постарается вернуться в игру. Однако время шло, опасных моментов со стороны хозяев было немного, а гости на 78-й и 87-й минутах сделали счет неприличным – отличились Игнатьев и Сулейманов.

В итоге "Краснодар" набрал 50 очков и уверенно идет на 3-м месте, в зоне Лиги чемпионов. До "Локомотива" – 2 турнирных балла, а ЦСКА позади в 5-ти очках, но у армейцев матч в запасе. "Енисей" с 19-ю очками на последнем 16-м месте и максимум, что может сделать в заключительных двух турах, это опередить "Анжи", который также покинет премьер-лигу.