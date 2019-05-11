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11 мая 201916:35

Вратарь сборной Испании Лопес может перейти в "Барселону"

Голкипер национальной сборной Испании и клуба Ла Лиги "Бетис" Пау Лопес может оказаться в стане чемпиона страны "Барселоны". Каталонцы давно ищут достойного сменщика немцу Марку-Андре тер Штегену и готовы отказаться от второго вратаря Яспера Силлессена.

И вот, похоже, "Барса" договорилась с "Бетисом" о переходе в свой стан Лопеса, цена за которого, по сведениям издания Estadio Deportivo, может составить 35-40 млн евро. Инсайдеры даже сообщают, что договоренность уже имеется, только объявлено о переходе будет после финала Кубка Испании 25 мая.

Лопес начинал карьеру в другом клубе из столицы Каталонии – "Эспаньоле", затем играл в "Эспаньоле-В", откуда на полтора сезона перебрался в английский "Тоттенхэм". С 2018 года он выступает за "Бетис", откуда вызывался с борную Испании, где провел пока один матч.

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