Террористы убили семерых детей, игравших на дороге

Семеро детей, игравших на дороге в афганской провинции Газни, погибли в результате подрыва мины, установленной террористами, сообщает издание Ariana News.

Пресс-секретарь губернатора провинции Мохаммад Ариф Нури сообщил Ariana News, что инцидент произошел в субботу утром в деревне Джампаран. Власти возлагают ответственность за трагедию на повстанческую группировку талибов.

Еще двоим детям удалось выжить. Они доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.

Позднее прозвучал еще один взрыв в провинции Дайкунди. Об этом сообщило агентство Анадолу со ссылкой на заявление представителя местных властей. Мина была подорвана под автомобилем, в котором находились гражданские лица. Погибли не менее восьми человек, еще как минимум три местных жителя получили ранения, они доставлены в госпиталь.

Ранее при схожих обстоятельствах на дорожной мине подорвались афганские подростки.