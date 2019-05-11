"Мина замедленного действия": закон об украинском языке блокировать не стали

Окружной административный суд Киева не стал удовлетворять иск от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Суд не усмотрел очевидной противоправности действий спикера, так как заявитель не предоставил доказательств, передает "Интерфакс".

В то же время вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что избранный президент Владимир Зеленский должен встать на защиту языкового закона. Украинский язык должен использоваться во всех сферах жизни, написал в твите Кириленко.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич тоже высказал свое мнение. Со вступлением в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" под целостность Украины будет "подложена мина замедленного действия", написал он в Fb. И добавил, что международное сообщество против того, чтобы действующий президент Петр Порошенко принимал окончательное решение по данному закону.

Ранее парламент Украины принял закон о государственном языке, согласно которому украинский язык должен использоваться во всех сферах жизни.