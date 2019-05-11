Тема:

Выборы на Украине 39 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
11 мая 201916:55

"Мина замедленного действия": закон об украинском языке блокировать не стали

Global Look Press

Окружной административный суд Киева не стал удовлетворять иск от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Суд не усмотрел очевидной противоправности действий спикера, так как заявитель не предоставил доказательств, передает "Интерфакс".

В то же время вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что избранный президент Владимир Зеленский должен встать на защиту языкового закона. Украинский язык должен использоваться во всех сферах жизни, написал в твите Кириленко.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич тоже высказал свое мнение. Со вступлением в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" под целостность Украины будет "подложена мина замедленного действия", написал он в Fb. И добавил, что международное сообщество против того, чтобы действующий президент Петр Порошенко принимал окончательное решение по данному закону.

Ранее парламент Украины принял закон о государственном языке, согласно которому украинский язык должен использоваться во всех сферах жизни.

Ранее по теме

Сейчас

17:31

Трамп подсказал способ избежать американских пошлин

17:07

Полиция Нанта применила газ

16:35

Боевики проникли в пятизвездочную гостиницу Pearl Continental

15:53

Украина возобновила транзит нефти в ЕС по "Дружбе"

15:05

Бутина нашлась в Northern Neck

06:46

Местоположение Марии Бутиной неизвестно

04:58

Трамп прокомментировал пуск ракет, осуществленный КНДР

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Атака боевиков: Pearl Continental эвакуирована

Атака боевиков: Pearl Continental эвакуирована

23 минуты назад
Украина возобновила транзит нефти в ЕС по "Дружбе"

Украина возобновила транзит нефти в ЕС по "Дружбе"

1 час назад
"Мина замедленного действия": закон об украинском языке блокировать не стали

"Мина замедленного действия": закон об украинском языке блокировать не стали

42 минуты назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 12 мая

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

13 мая

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Террористы убили семерых детей, игравших на дороге

Террористы убили семерых детей, игравших на дороге

46 минут назад
Крымский отдых входит в моду у украинцев

Крымский отдых входит в моду у украинцев

1 час назад
Зеленский отменит "одиозные" законы Порошенко

Зеленский отменит "одиозные" законы Порошенко

4 часа назад
Ожирение и авитаминоз: как питаться, чтобы лучше жить

Ожирение и авитаминоз: как питаться, чтобы лучше жить

1 час назад
Бутина нашлась в Northern Neck

Бутина нашлась в Northern Neck

2 часа назад
Следком заинтересовался инцидентом с Boeing Nordwind

Следком заинтересовался инцидентом с Boeing Nordwind

2 часа назад
Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

4 часа назад
Собака "грызла ребенка минут 20": по факту ЧП в Екатеринбурге начата доследственная проверка

Собака "грызла ребенка минут 20": по факту ЧП в Екатеринбурге начата доследственная проверка

5 часов назад
Токио назвал условие ратификации мирного договора с Москвой

Токио назвал условие ратификации мирного договора с Москвой

2 часа назад
"Боинг" AzurAir с российскими туристами вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

"Боинг" AzurAir с российскими туристами вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

7 часов назад
Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших аэропортов мира

6 часов назад
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца

10 часов назад
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

06.05.2019 08:55
Полиция Нанта применила газ

Полиция Нанта применила газ

10 минут назад
Футболисты "Тамбова" и "Сочи" досрочно вышли в РПЛ

Футболисты "Тамбова" и "Сочи" досрочно вышли в РПЛ

10 минут назад
Одноногий дебошир разнес в Рязани продуктовый магазин. Видео

Одноногий дебошир разнес в Рязани продуктовый магазин. Видео

37 минут назад
Бешеная пляска и блудные дети: россияне на Венецианской биеннале

Бешеная пляска и блудные дети: россияне на Венецианской биеннале

1 час назад
Премьер-лига. "Краснодар" в гостях разгромил "Енисей"

Премьер-лига. "Краснодар" в гостях разгромил "Енисей"

1 час назад
Митрополит Иларион оценил роль Сталина в Великой Отечественной

Митрополит Иларион оценил роль Сталина в Великой Отечественной

1 час назад
Момент взрыва дома в столице Колумбии попал на видео

Момент взрыва дома в столице Колумбии попал на видео

1 час назад
"Нептун" показал видео с затонувшим "Генералом Коцебу". Поиски артефактов приостановлены

"Нептун" показал видео с затонувшим "Генералом Коцебу". Поиски артефактов приостановлены

2 часа назад
"Вести в субботу" узнали, чему можно поучиться у амурчан

"Вести в субботу" узнали, чему можно поучиться у амурчан

2 часа назад
Бобровский уходит из "Коламбуса": выставил квартиру на продажу

Бобровский уходит из "Коламбуса": выставил квартиру на продажу

2 часа назад
"Легенды" Путина разгромили противников

"Легенды" Путина разгромили противников

2 часа назад
Джулиани не поедет на Украину из-за "врагов Соединенных Штатов"

Джулиани не поедет на Украину из-за "врагов Соединенных Штатов"

2 часа назад
Зеленский может вступить в должность поэтапно

Зеленский может вступить в должность поэтапно

3 часа назад
Служба на авиабазе Хмеймим: ежедневные учения и лучшая техника

Служба на авиабазе Хмеймим: ежедневные учения и лучшая техника

3 часа назад
Торговая война с Китаем: США поднимают пошлины до 25%

Торговая война с Китаем: США поднимают пошлины до 25%

4 часа назад
Консерваторы ждут от Терезы Мэй точной даты ее отставки

Консерваторы ждут от Терезы Мэй точной даты ее отставки

5 часов назад
Белорусские таможенники нашли в машине у россиянки 100 килограммов экстази

Белорусские таможенники нашли в машине у россиянки 100 килограммов экстази

5 часов назад
Умер режиссер Николай Тарханов

Умер режиссер Николай Тарханов

7 часов назад
Эксперт: Россия имеет мощные рычаги влияния на экономику Украины

Эксперт: Россия имеет мощные рычаги влияния на экономику Украины

9 часов назад
Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет

Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет

14 часов назад
МИД РФ: США отказали в выдаче виз российским дипломатам

МИД РФ: США отказали в выдаче виз российским дипломатам

15 часов назад
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

08.05.2019 10:22
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

08.05.2019 10:35
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

08.05.2019 08:44
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

07.05.2019 14:49