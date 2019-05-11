Тренер "Ливерпуля" Клопп: "Брайтон" может удивить "МанСити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в чемпионской гонке еще ничего не ясно. Он верит в "Брайтон", который в последнем туре примет на своем поле лидера АПЛ "Манчестер Сити". Однако, по словам немецкого специалиста, сейчас все его мысли связаны с игрой против "Вулверхэмптона".

"Всем кажется, что в последнем туре мы должны обыграть "волков", а "Мансити" победит "Брайтон". Но вспомните, как "чайки" сражались с "Арсеналом". "Брайтон" умеет играть в хороший футбол и может удивить команду Гвардиолы. К тому же клуб не испытывает давления", – цитирует Клоппа Sky Sports.

"Думаю, "Брайтон" понимает, что против "горожан" им придется много времени провести в обороне. Впрочем, сейчас мои мысли связаны лишь с игрой с "Вулверхэмптоном". Это то, что меня действительно волнует", – добавил наставник "красных".

Напомним, что последний тур чемпионата Англии по футболу состоится 12 мая. "Ливерпуль" отстает от лидера турнира "Манчестер Сити" на одно очко.