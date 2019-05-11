Формула-1. Квалификацию Гран-при Испании выиграл финн Боттас

В Барселона завершился второй день Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". После серии свободных заездов состоялась квалификация, которую выиграл Валттери Боттас из Mercedes. Наш Даниил Квят из Toro Rosso попал в Топ-10.

Борьба за лидерство шла между пилотами немецкого Mercedes финном Боттасом и британцем Льюисом Хэмилтоном, в которой действующий чемпион мира оказался вторым. Третьим стал немецкий пилот итальянской Ferrari Себастьян Феттель.

Квят во второй раз за сезон опередил в квалификации своего напарника Александра Албона, который в третий раунд главных субботних заездов не прошел, оставшись на 12-м месте. Квят же состязался с самыми сильными пилотами и занял вполне престижное для Toro Rosso 9-е место.